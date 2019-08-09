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Мальчика, которого унесло в море под Одессой, нашли мертвым

Мальчика, которого унесло в море под Одессой, нашли мертвым
12:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Нашли мальчика в районе села Григорьевка сегодня утром.

Сегодня в Одесской области водолазы обнаружили тело утонувшего мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером 7 августа.

Об этом сообщает в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, подросток обнаружен 9 августа в 10:40 на расстоянии 70-80 метров от берега Черного моря.

«В районе села Григорьевка найден погибший мальчик - водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС», - отметили в главке.

Сообщается, что водолазы сразу начали поиски ребенка, которого унесло в море вместе с отчимом (мужчину сразу удалось спасти пограничникам). Для поисков пропавшего мальчика задействовали пограничную службу, катер ПРК-01 «Морской поисково-спасательной службы» и катер «Акура» порта «Пивденный». В общем сложности, обследовано 25 км побережья и дно Черного моря на площади 14,35 тыс. кв. м.

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7 августа в 20:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал мальчик (2006 г. р.). Подросток вместе с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. В это время их накрыло волной и унесло в Черное море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере.

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Одесса, Одесская область, Гибель, ГСЧС, Лиманский район.
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