Пограничники вступились за военную прокуратуру

Новости Украины:Пограничники считают, что военная прокуратура поддерживает порядок в военной сфере.

Деятельность Военной прокуратуры помогает поддерживать правопорядок в военной сфере. Об этом в своем заявлении сообщили пограничники Могилев-Подольского пограничного отряда, сообщает УНН.

"В то время, когда в нашей стране началась бескомпромиссная борьба с коррупцией и другими преступлениями, правоохранительные органы значительно активизировали свою деятельность на преодоление этих негативных явлений.

В направлении по поддержанию правопорядка в военной сфере активно сотрудничают Могилев-Подольский пограничный отряд и Военная прокуратура Винницкого гарнизона. При участии сотрудников Военной прокуратуры с персоналом отряда постоянно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению негативных проявлений в военной среде, недопущения коррупции и взяточничества, ответственности за их совершение", - говорится в заявлении пограничников.

Они считают, что это, безусловно, способствует обеспечению надлежащего состояния дисциплины и правопорядка.

"Следует отметить, что Военная прокуратура играет значительную роль в обществе, обеспечивая соблюдение закона и защиту интересов государства. Положительное отношение к военным юристам, понимание их роли, имеет высокую оценку и в развитых странах, где есть верховенство права. Поэтому и в нашей стране, учитывая нынешнюю ситуацию, существование Военной прокуратуры является актуальным для поддержания правопорядка в военной сфере", - считают пограничники.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы. Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).