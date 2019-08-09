Сумы разработали план местного экономического развития

Новости Украины:Сумы приняли план местного экономического развития города, рассчитанный на 2019-2021 годы.

Соответствующий документ, разработанный в рамках инициативы ЕС "Мэры за экономический рост" представителями городской власти, науки, бизнеса и общественности, принят во время очередной сессии Сумского горсовета.

"Город готов к изменениям. Именно поэтому в Сумах ведется системная работа по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата, что способствует улучшению жизни горожан. "Сумы – дружественны к инвесторам. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе можно было легко и эффективно открыть и вести собственный бизнес", - отметил после принятия плана мэр Сум Александр Лысенко, поблагодарив всех, кто приобщился к разработке важного для города документа, и депутатам за его поддержку.

По словам мэра, во время разработки документа были использованы, в частности, "Прогноз экономического и социального развития города Сумы на среднесрочный период" и "Профиль громады, SWOT-анализ, сценарный анализ и анализ конкурентных преимуществ города Сум".

Это, как отметил Лысенко, позволило объективно и основательно проанализировать современное состояние и прогнозные тенденции социально-экономического развития города.

Основными целями плана местного экономического развития является обеспечение предоставления сопроводительных услуг для бизнеса и создание базовой инфраструктуры для его развития; формирование маркетинговой политики городского совета; создание условий для развития сферы туризма и другие.