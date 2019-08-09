Скачать
Пятница, 09.08.2019
Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва
Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва
В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото

Сумы разработали план местного экономического развития

Сумы разработали план местного экономического развития
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сумы приняли план местного экономического развития города, рассчитанный на 2019-2021 годы.

Соответствующий документ, разработанный в рамках инициативы ЕС "Мэры за экономический рост" представителями городской власти, науки, бизнеса и общественности, принят во время очередной сессии Сумского горсовета.

"Город готов к изменениям. Именно поэтому в Сумах ведется системная работа по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата, что способствует улучшению жизни горожан. "Сумы – дружественны к инвесторам. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе можно было легко и эффективно открыть и вести собственный бизнес", - отметил после принятия плана мэр Сум Александр Лысенко, поблагодарив всех, кто приобщился к разработке важного для города документа, и депутатам за его поддержку.

По словам мэра, во время разработки документа были использованы, в частности, "Прогноз экономического и социального развития города Сумы на среднесрочный период" и "Профиль громады, SWOT-анализ, сценарный анализ и анализ конкурентных преимуществ города Сум".

Зеленский: Фейковых страниц Офиса президента стало больше

Это, как отметил Лысенко, позволило объективно и основательно проанализировать современное состояние и прогнозные тенденции социально-экономического развития города.

Основными целями плана местного экономического развития является обеспечение предоставления сопроводительных услуг для бизнеса и создание базовой инфраструктуры для его развития; формирование маркетинговой политики городского совета; создание условий для развития сферы туризма и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Сумы, Александр Лысенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
05 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные в Украине
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году
Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь