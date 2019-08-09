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Депутатов Кропивницкого горсовета подозревают во взяточничестве

Депутатов Кропивницкого горсовета подозревают во взяточничестве
17:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутат горсовета намеревался за "вознаграждениие" решить вопрос с документацией по землеустройству.

Депутатов Кропивницкого горсовета уличили в получении тысячи долларов за вынесение вопроса на рассмотрение сессии. Об этом УНН сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

"Следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Управления СБУ Кировоградской области под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили факт получения депутатами городского совета г. Кропивницкий неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 30 августа 2018 года один из депутатов горсовета при пособничестве другого депутата получил тысячу долларов США.

За эти деньги депутат дал обещание вынести на рассмотрение сессии заявление о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству. В дальнейшем на этом участке планировалось размещение торгового павильона.

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"8 августа 2019 года заместитель Генерального прокурора Украины сообщил указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, в Запорожской области разоблачили депутата горсовета на взятке в 20 тысяч гривен.

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СБУ, Взятка, Горсовет, Нацполиция, Кропивницкий.
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