На Прикарпатье ищут возможность увеличить финансирование гемодиализа

Новости Украины:Власти Ивано-Франковской области просят выделить им 20 млн гривен для больных хронической почечной недостаточностью.

Власти Прикарпатья рассматривают возможность увеличения финансирования гемодиализа на 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Ввиду социальной значимости вопроса надлежащего обеспечения больных с хронической почечной недостаточностью, директор департамента здравоохранения попросил руководителей области рассмотреть возможность выделения для Ивано-Франковской области дополнительного объема целевых средств для лечения больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа в сумме 20,0 млн гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.

По их информации, за последние 2,5 года количество пациентов, которым необходим гемодиализ, выросло в области на 59 человек и составляет 400 пациентов. Соответственно, отмечают в ОГА, растет количество процедур гемодиализа. Для частичного решения вопроса, расходы на гемодиализ в июле увеличили на 6,6 млн грн за счет средств областного бюджета.