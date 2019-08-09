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Киевский мусоросжигательный завод проводит капремонт

Киевский мусоросжигательный завод проводит капремонт
23:38 Пт, 9 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В связи с капремонтом киевский завод "Энергия" не будет принимать мусор на переработку до 26 августа.

На мусоросжигательном заводе "Энергия" (Киев) осуществляется капитальный ремонт и замена устаревшего оборудования, в связи с этим до 26 августа предприятие не будет принимать мусор, сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на замглавы КГГА Петра Пантелеева.

"До 26 августа на заводе будут продолжаться плановые регламентные работы и капитальный ремонт оборудования за счет инвестиционной программы предприятия "Киевтеплоэнерго". Завод в этот период не будет принимать мусор", - сказал Пантелеев во время посещения завода.

По его данным, продолжается ремонт третьего из четырех работающих на заводе электрофильтров, завершается проектирование системы химической очистки газов.

"…в начале следующего года объявим тендер на закупку оборудования, которое сегодня работает на заводах в Барселоне, Париже, Вене. Именно оно позволяет работать заводу с минимальными выбросами. Проводится замена крана в бункере твердых бытовых отходов, который круглосуточно работает более 30 лет и давно нуждался в замене. Вместо старого оборудования устанавливается новое - производства Украины и Германии. Это позволит улучшить надежность работы, увеличить интенсивность приема твердых бытовых отходов", - рассказал замглавы КГГА.

Он подчеркнул, что стратегической задачей является превратить завод в экологически безопасный объект.

В Украине на одного человека приходится более 10 тонн мусора

"Энергия" - единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод, который ежесуточно принимает и сжигает около 750 тонн ТБО (более 25% от общего количества мусора в Киеве).

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Завод, Энергия, Мусор, Капремонт.
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