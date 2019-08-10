На Киевщине полиция задержала подозреваемых в стрельбе

Новости Украины:В Киевской области задержаны злоумышленники, которые расстреляли мужчину.

В с.Софиевская Борщаговка (Киевская обл.) правоохранители задержали подозреваемых, которые посреди улицы расстреляли мужчину, сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небытов на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.

Также он отметил, что пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.

"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - добавил он.

Также глава Нацполиции области обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.