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На Киевщине полиция задержала подозреваемых в стрельбе

На Киевщине полиция задержала подозреваемых в стрельбе
00:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Киевской области задержаны злоумышленники, которые расстреляли мужчину.

В с.Софиевская Борщаговка (Киевская обл.) правоохранители задержали подозреваемых, которые посреди улицы расстреляли мужчину, сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небытов на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.

Также он отметил, что пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.

"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - добавил он.

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Также глава Нацполиции области обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.

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Киевская область, Полиция, МВД, Стрельба, Нацполиция, Андрей Небытов.
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