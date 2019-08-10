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Во Львове произошел пожар в многоэтажке

Во Львове произошел пожар в многоэтажке
04:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Во Львове из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 10 человек.

Во Львове горел девятиэтажный жилой дом, эвакуировали 10 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На момент прибытия первых подразделений к месту вызова, из подвала выбивался густой черный дым, и вся лестничная клетка была заполнена токсичными продуктами сгорания, в результате чего жители дома не могли самостоятельно покинуть свои дома и выйти на улицу ... Спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 18:51 пожар локализовали, а в 19:51 полностью ликвидировали.

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В результате пожара огонь уничтожил мусор на площади 20 кв.м., повредил облицовку стен на площади 25 кв.м. и электропроводку на площади 2 пог. м. К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Пожар, Львов, Спасатели, Пожарные, ГСЧС, Многоэтажка.
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