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На Житомирщине произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (Фото)

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На Житомирщине произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (Фото)
06:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины:В аварии на Житомирщине пострадало 24 человека.

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля BMW и маршрутного микроавтобуса пострадали 24 человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи с.Тетеровка Житомирского района. Установлено, что на автодороге Житомир-Черновцы произошло лобовое столкновения микроавтобуса "Фольксваген" и автомобиля "БМВ". В результате в медицинские учреждения доставлялись 24 человека, 12 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении Житомира выполняя маневр обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате "BMW" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Volkswagen LT35D" сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области.

Отмечается, что после столкновения автомобиль "БМВ" загорелся.

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В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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ДТП, Авария, Полиция, Легковушка, Автобус, Авто, Житомирщина.
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