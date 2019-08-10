Скачать
Суббота, 10.08.2019
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру
Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

Во Львове будет запущена первая станция компостирования органических отходов

Во Львове будет запущена первая станция компостирования органических отходов
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Во Львове начнет работу первая станция компостирования органического мусора.

Во Львове в августе 2019 года начнет работу первая городская станция компостирования органических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии.

В частности, указано, что предприятие заработает на улице Пластова, где в будущем планируют открыть мусороперерабатывающий завод.

Идею создания станции предложили экоактивисты, а развило ее коммунальное предприятие "Зеленый город".

Отмечается, что органический мусор на полигонах создает больше проблем: выделяет газ и образует фильтраты, которые загрязняют почву. Известно, что в ближайшее время в городе начнут устанавливать специальные контейнеры для сбора "мокрых" отходов. В них будут собирать пищевые и зеленые отходы, из которых будут делать компост, который можно будет использовать в качестве удобрения.

Также в городе установят 338 дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора.

Киевский мусоросжигательный завод проводит капремонт

"Работа станции компостирования станет началом сортировки отходов во Львове, а у жителей города будет переходный период, чтобы научиться и привыкнуть к новой системе вывоза мусора, ведь через два года на улицах будет стоять уже значительно больше контейнеров, предназначенных для тех или иных отходов", — отметил директор местного коммунального предприятия "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Он добавил, что эффективность работы будущего мусороперерабатывающего завода напрямую зависит от того, насколько качественно в городе будет налажен раздельный сбор отходов. Напомним, ране мы писали, о том, что Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Мусор, Зеленый город, мусороперерабатывающий завод, Вадим Ноздря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших
Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших
В Сумской области проходит международный рок-фестиваль &quot;Восток-Рок&quot;
В Сумской области проходит международный рок-фестиваль "Восток-Рок"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь