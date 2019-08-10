Во Львове будет запущена первая станция компостирования органических отходов

Новости Украины:Во Львове начнет работу первая станция компостирования органического мусора.

Во Львове в августе 2019 года начнет работу первая городская станция компостирования органических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии.

В частности, указано, что предприятие заработает на улице Пластова, где в будущем планируют открыть мусороперерабатывающий завод.

Идею создания станции предложили экоактивисты, а развило ее коммунальное предприятие "Зеленый город".

Отмечается, что органический мусор на полигонах создает больше проблем: выделяет газ и образует фильтраты, которые загрязняют почву. Известно, что в ближайшее время в городе начнут устанавливать специальные контейнеры для сбора "мокрых" отходов. В них будут собирать пищевые и зеленые отходы, из которых будут делать компост, который можно будет использовать в качестве удобрения.

Также в городе установят 338 дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора.

"Работа станции компостирования станет началом сортировки отходов во Львове, а у жителей города будет переходный период, чтобы научиться и привыкнуть к новой системе вывоза мусора, ведь через два года на улицах будет стоять уже значительно больше контейнеров, предназначенных для тех или иных отходов", — отметил директор местного коммунального предприятия "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Он добавил, что эффективность работы будущего мусороперерабатывающего завода напрямую зависит от того, насколько качественно в городе будет налажен раздельный сбор отходов. Напомним, ране мы писали, о том, что Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя.