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Спасатели привели статистику утопленников в Украине

Спасатели привели статистику утопленников в Украине
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:С начала августа на водоемах погибли более 30 человек, с начала года - более 850.

Более 30 украинцев погибло на водоемах страны менее чем за две недели августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

При этом подчеркивается, что с начала года зафиксировано более 850 случаев гибели на воде.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Что касается происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

Напомним, в Одесской области водолазы обнаружили тело утонувшего мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером 7 августа.

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Вода, Спасатели, Смерть, ГСЧС, Утопление, Водоем.
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