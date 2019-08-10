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В Запорожье выявили более тонны опасных арбузов

В Запорожье выявили более тонны опасных арбузов
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Запорожье изъяли арбузы с огромным превышением содержания нитратов.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) после проверки уровня содержания нитратов в бахчевых культурах на рынках г.Запорожье не допустила к продаже более 1 тонны продукции.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, в текущем году на агропродовольственных рынках Запорожья специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы исследовали 656 проб бахчевых культур.

"По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 т денатурирована и не допущена к реализации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8мг/кг, максимальный – 352,5мг / кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях – 90 мг/кг.

Названы признаки отравления нитратами

В Госпродпотребслужбе призывают граждан при покупке бахчевых на рынках требовать экспертный вывод лаборатории, а в случае покупки в магазине – сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции. "Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках", - сказано в сообщении.

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Арбуз, Нитраты, Запорожье, Тонна.
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