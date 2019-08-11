На Сумщине в ДТП погибло 3 человека

Новости Украины:В результате аварии на Сумщине погибло 3 человека и пострадавших.

На Сумщине в дорожно-транспортном происшествии трое человек погибли, еще двое были травмированы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение о ДТП поступило в полицию от бригады «скорой помощи» 9 августа в 18.52.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУ НП.

«По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mercedes Vito, за рулем которого был житель г. Ромны Сумской области, 1983-го года рождения. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, которые были в другом автомобиле ZAZ Lanos, погибли. Это водитель 1971 г. р., мужчина 1940 г. р. и женщина 1946 г.р. Все жертвы – жители города Ахтырка Сумской области», – отметила Биганова.