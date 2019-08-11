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На Кировоградщине саперы ГСЧС уничтожили 3 снаряда времен Второй мировой

На Кировоградщине саперы ГСЧС уничтожили 3 снаряда времен Второй мировой
04:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В Кировоградской области пиротехники уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 августа специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области проводились работы по уничтожению боеприпасов времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийский снаряд 45 мм - 1 ед. и артиллерийский снаряд 76 мм - 1 ед., обнаружены у сел Брусовка и Новоигоривка в Устиновском районе, а также артиллерийский снаряд 88 мм - 1 ед., обнаруженный на открытой территории возле села Виноградовка Компаниевского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.

Напоминаем, пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

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Бомба, Пиротехники, Кировоградщина, ГСЧС, Сапер, Мины.
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