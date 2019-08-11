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ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов на Донбассе
06:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Донецкой области в пятницу ОБСЕ насчитала 35 взрывов.

СММ ОБСЕ зафиксировала в пятницу 35 взрывов в Донецкой области, на Луганщине были нарушения в районе Золотого, но без взрывов.

Об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (35), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток и юго-юго-восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Мариуполя), на юго-запад от н.п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка), в частности район в 1 км на северо-восток от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км на север от Донецка), а также на юго-запад и запад от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем, не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного взрыва). Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)", - сообщили в Миссии.

ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине

Согласно отчету, вечером 8 и в ночь на 9 августа камера СММ в Золотом зафиксировала 2 очереди, 2 осветительные ракеты, 2 вспышки дульного пламени и 20 снарядов (преимущественно с севера на восток) — все ориентировочно за 1,5–4 км на юго-восток и юго-юго-восток (по оценке, все в пределах участка разведения).

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Донецк, Луганск, ОБСЕ, Донбасс, Взрывы, СММ ОБСЕ.
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