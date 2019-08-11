Со столичного Подола на Оболонь можно будет добраться на речном трамвае

Новости Украины:В Киеве запустили новый маршрут речного трамвая.

В Киеве открыли новый речной маршрут по Днепру с Подола на Оболонь.

Как сообщает на своей странице в Facebook Киевский речной вокзал, торжественное открытие маршрута состоялось 10 августа.

В частности, посадка на Оболони осуществляется на причале в парке "Наталка", недалеко от "Сада камней", а с Подола - с 13-го причала. Продолжительность прогулки составляет 1 час 30 мин.

Теплоход курсирует в выходные дни по следующему графику: Почтовая площадь - Оболонь: 11:00, 13:00, 19:00; Оболонь - Почтовая площадь: 12:00, 14:00, 20:00.

Как отмечается на сайте речного вокзала, стоимость билета включает поездку в обе стороны и составляет 150 грн. Детям от 6 до 12 лет - 75 грн, детям до 6 лет - бесплатно.

Все пассажиры компании Киевский речной порт застрахованы в UPSK (Украинская пожарно-страховая компания).