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Два украинских завода на Донбассе перешли под контроль фирм РФ

Два украинских завода на Донбассе перешли под контроль фирм РФ
04:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Российские фирмы взяли под контроль два украинских завода в ОРДЛО.

Два украинских предприятия - Горловский мясокомбинат и харцызский канатный завод "Силур", которые после 2014 года оказались на неподконтрольной территории Донбасса и были захвачены группировкой ДНР, перешли под контроль сомнительных российских фирм.

Официальные представители ДНР назвают этот процесс "сменой управляющего", но не поясняют, на каком основании контроль над промышленными предприятиями получили никому не известные российские ООО. Не раскрываются также и имена реальных владельцев этих фирм, пишет "Восточный вариант". «В самом факте захвата украинских активов в ОРДЛО нет ничего нового или сенсационного.

Но если раньше украинские предприятия в ОРДЛО формально захватывались группировками сепаратистов и получали статус "государственных предприятий" ЛДНР, то теперь к дележу захваченной украинской собственности открыто подключились российские компании, которые захватили активы украинских бизнесменов без согласия их законных собственников в нарушение всех норм международного права», - отмечает издание.

Харцызский завод "Силур" был захвачен боевиками ДНР еще в декабре 2016 года. Тогда руководство так называемой республики объявило завод "государственным предприятием". Однако, в конце июля стало известно, что завод был передан российской фирме ООО «РосЭкспоСнаб».

Отдельные сайты и блоггеры, поддерживающие боевиков ДНР, назвали передачу заводов российским коммерсантам "рейдерским захватом". Официальные представители группировки ДНР подтвердили, что "государственный" завод действительно был передан в управление частной российской фирме, и пояснили такой шаг плохим экономическим состоянием завода, который работал с перебоями.

Но в условиях непризнанной серой зоны, в которую превратился Донбасс в последние 5 лет, едва ли можно найти там хоть одно нормально работающее предприятие. Большинство производств в ОРДЛО стоят либо работают на 20-30% былой мощности, добавляет издание. О самом предприятии ООО «РосЭкспоСнаб», которое теперь заполучило конроль над "Силуром" в сети практически нет никакой информации.

В российских госреестрах есть компания с аналогичным названием, которая была зарегистрирована 20 июля 2018 года и находится в Ростове-на-Дону. Учредителем и руководителем «Ростэкспоснаба» является Литвинов Андрей Александрович. Видами деятельности компании указаны торговля рудами, металлами, строительными материалами. Уставной капитал фирмы при этом составляет всего 10 тысяч рублей.

Что касается Горловского мясокомбината, то сообщается, что он был передан некоему российскому ООО "Профгарант", однако более подробной информации об этой фирме пока нет. Так называемые "власти" Горловки ситуацию пока не комментировали.

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Донбасс, ДНР, ОРДЛО, Завод "Силур".
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