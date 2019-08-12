Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Итоги 11 августа: Курбан-Байрам, консультации по "Нормандскому формату", Нетаньяху приедет в Киев
Итоги 11 августа: Курбан-Байрам, консультации по "Нормандскому формату", Нетаньяху приедет в Киев
День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый
День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

В Одессе прошла акция поддержки политзаключенного Клыха

В Одессе прошла акция поддержки политзаключенного Клыха
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля.

Возле генерального консульства РФ в Одессе прошла акция поддержки незаконно осужденных и удерживаемых в России политических заключенных, передает местное издание "Думская".

Сообщается, что акция проведена к пятой годовщине незаконного решения суда, которым украинца Станислава Клыха приговорили к 20 годам лишения свободы.

"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По ложному обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - отметили организаторы пикета.

Бекиров: Я нахожу силы и выдерживаю незаконное нахождение в условиях СИЗО

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля и поддерживать их в заключении письмами.

"Внимания общественности митинг не привлек и выразить протест против действий России пришли только пять одесситов. Полицейских тоже было немного", отмечает издание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Одесса, Политзаключенные, Станислав Клых.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
05 Со столичного Подола на Оболонь можно будет добраться на речном трамвае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
Пожар в американском детском саду: погибли 5 детей (Фото)
Пожар в американском детском саду: погибли 5 детей (Фото)
В Одессе прошла акция поддержки политзаключенного Клыха
В Одессе прошла акция поддержки политзаключенного Клыха
Лучше не есть это блюдо на завтрак: чем вредна обычная яичница
Лучше не есть это блюдо на завтрак: чем вредна обычная яичница
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь