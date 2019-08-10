Бекиров: Я нахожу силы и выдерживаю незаконное нахождение в условиях СИЗО

Новости Украины:Бекиров заверил, что будет бороться до последнего.

Крымскотатарский политзаключенный Эдем Бекиров передал через адвокатов письмо, в котором заверил, что будет бороться до последнего.

Об этом рассказала в Facebook дочь политзаключенного Элеонора.

"Мой отец на суде по продлению стражи передал через адвокатов письмо. Каждый раз, когда беру в руки его письма, очень тяжело сдержать слезы ", - написала она и процитировала письмо отца.

Эдем Бекиров поблагодарил всех за поддержку, благодаря которой "я нахожу силы и выдерживаю незаконное нахождение в условиях СИЗО".

"Более 8-ми месяцев слышу сфабрикованное дело по отношению к себе. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще прибавились за стенками СИЗО. Но любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа", — говорится в письме.

Бекиров выражает переживания по поводу арестов ни в чем не виновных активистов.

"Еще до своего ареста я очень переживал арест Ильми Умерова, Асана Чапуха, Казим Аметова, Руслана Трубача, Бекира Дегермеджи (не мог представить каково больным находиться в условиях СИЗО). Руслан Трубач был братом и помощником. В конце туннеля показал свет. Не виновны и молодые ребята , братья Абдуллаевы, Сейран Салиев, Владимир Балух ... А сын нашего земляка, Айдер Салетдинов? За что?? За что Сервер Мустафаев?? Молодой парень, семьянин, сколько в нем воспитанности, честности, благородства", - пишет автор письма.

В конце его Бекиров напомнил о приближении Курбан Байрама и призвал всех крымских татар держаться вместе: "Хочу, чтобы наш крымскотатарский народ оставался сплоченным!!! Бирликте — къувет!".