В Одессе 2-летний мальчик гулял на кладбище в одиночку, бабушку нашли пьяной

Новости Украины:Патрульные обнаружили мальчика бегающего между могилами, а его бабушку в сильном алкогольном опьянении.

В Одессе обнаружили двухлетнего мальчика, гулявшего в одиночестве по кладбищу.

Об этом стало известно в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области.

11 августа около 17.00 инспекторам поступил вызов о том, что на 2-м Христианском кладбище бегает маленький мальчик.

Прибывшие на место патрульные обнаружили ребенка, который бегал между могилами и находился без присмотра взрослых.

При обследовании территории, правоохранители заметили женщину, пребывавшую в сильном алкогольном опьянении. Как отмечается, она ничего членораздельного объяснить полицейским не могла, только оскорбляла патрульных, используя нецензурную брань.

Позже установили место проживания женщины и выяснили, что она является бабушкой мальчика, а в мобильном телефоне нашли номер мамы ребенка. Когда полицейские ей позвонили, она сказала, что может забрать ребенка только после 21.00. В результате бабушку доставили в отделение полиции, а двухлетнего мальчика передали инспекторам ювенальной превенции.