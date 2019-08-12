На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта

Новости Украины:В пунктах пропуска на Донбассе застряли 240 авто.

В понедельник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 240 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

По данным пограничников за прошлые сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ пропустили 35,8 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств.