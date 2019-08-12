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Во Львове будут обустроены условия для купания бездомных

Во Львове будут обустроены условия для купания бездомных
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр города поручил департаменту продумать возможность, чтобы бездомные могли хотя бы раз или два в неделю посещать заведения они могли бы помыться.

Мэр Львова Андрей Садовый дал поручение департаменту гуманитарной политики, в частности управлению социальной защиты, обустроить условия для еженедельного купания бездомных во Львове.

Об этом сообщает  пресс-служба Львовского горсовета.

"На улицах города есть такая несколько нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. У нас есть Центр на Кирилловской, и там ночует очень много людей. Но есть и такие, которые услугами Центра не пользуются, и где они ночуют - неизвестно. И их внешний вид несколько отпугивает львовян", - отметил Садовый.

Как отмечается, мэр города поручил департаменту продумать возможность, чтобы бездомные могли регулярно, хотя бы раз или два в неделю посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться.

Во Львове будет запущена первая станция компостирования органических отходов

По словам заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, такую возможность департамент уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения.

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Львов, Бездомные, Львовский горсовет, Андрей Садовий.
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