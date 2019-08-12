Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Сегодня Зеленский посетит Житомирскую область
Сегодня Зеленский посетит Житомирскую область
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

В Крыму задержали преступную группу, которая работала на "воров в законе"

В Крыму задержали преступную группу, которая работала на "воров в законе"
11:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Злоумышленники осуществляли контроль за противоправной деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Сотрудники полиции АР Крым прекратили деятельность преступной организации, которую контролировали "воры в законе", четырем членам группировки сообщено о подозрении.

"Члены преступной организации действовали на территории Автономной Республики Крым, а также Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых "воров в законе", - цитирует слова начальника главного управления Национальной полиции в Крыму и г.Севастополе Виталия Стрижака департамент коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник.

Документирование деятельности группировки происходило в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

По информации полиции, злоумышленники осуществляли контроль за противоправной деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали для воровского "общака" деньги, которые впоследствии использовались для личных нужд "воров в законе". Кроме того, средства шли для обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретение мобильных телефонов.

В Херсоне обыскивают судно, поставляющее топливо для РФ

На эти же средства организовывались преступные "сходки", осуществлялся подкуп служебных и должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины.

По словам Стрижака, в течение двух лет сумма "взносов" составила 23 млн грн.

Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков. Процессуальные мероприятия проходили на территории Херсонской, Одесской и Запорожской областей.

В настоящее время следователи объявили подозрение четырем фигурантам. Досудебное расследование продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Николаев, Крым, Херсон, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь