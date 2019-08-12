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В деле Зайцевой и Дронова наметился новый поворот событий

В деле Зайцевой и Дронова наметился новый поворот событий
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Доцяк заявила, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом

В деле виновников смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова наметился новый поворот. 

Это следует из слова журналистки Татьяна Доцяк. Она напомнила, что ранее специалисты заявляли, что для установления того, принимала ли Зайцева наркотические средства, им нужно знать количество опиатов.

"Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые из двух раз не смогли определить находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба", – написала она.

Журналистка рассказала, что представитель потерпевших Лариса Матвеева будет инициировать против них уголовное производство, основой которого станет заключение психиатра-нарколога Бориса Михайлова.

"Он изучил документы дела и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не нужно знать количество опиатов – достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ в Украине не существует", – подчеркнула Доцяк.

Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор

По ее словам, позиция Матвеевой заключается в том, что эксперты должны быть уволены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно – понести уголовную ответственность.

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ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Татьяна Доцяк, Геннадия Дронов.
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