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Под Одессой произошло страшное ДТП, много жертв

Под Одессой произошло страшное ДТП, много жертв
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:нацполиция

Новости Украины:В результате столкновения трех машин погибло 4 человека, еще три госпитализированы.

В Одесской области в результате столкновения трех иномарок четыре человека погибли, еще трое госпитализированы.

Об этом стало известно в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня на автодороге "Татарбунары-Вилково".

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей Fiat, Toyota и Volkswagen возле села Струмок Татарбунарского района погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

Предварительно установлено, что Fiat, совершая обгон автомобиля, двигавшегося впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Незначительные механические повреждения получил также Volkswagen, который, двигаясь позади, въехал в Toyota.

В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров Fiat - жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 г. р., а также пассажир Toyota - житель Киевской области, 1953 г.р.

На Киевщине произошло серьезное ДТП, двое погибли и 13 человек пострадали

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель Toyota - жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир Fiat - житель Измаила, 2000 г.р. Оба госпитализированы.

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Одесса, ДТП, Одесская область, Наполиция.
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