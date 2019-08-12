Сотрудники ГБР нагрянули с обысками на волынские таможни

Новости Украины:ГБР проводит семь обысков на волынских таможнях.

Работники Государственного бюро расследований проводят 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель директора бюро Ольга Ваченко.

"Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления", - сообщила она.

Варченко добавила, что во время следствия сотрудники бюро установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен на Волыни.

Она напомнила, что в начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС.

"Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы за содействие волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривень", - отметила чиновник.

По данным правоохранителей, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.