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Порошенко готов пройти тест на полиграфе

Порошенко готов пройти тест на полиграфе
14:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Экс-президент Петр Порошенко готов пройти тест на полиграфе после заявления директора ГБР Романа Трубы.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве.

Ранее в этот день директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, но промахнулись

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.

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Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба.
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