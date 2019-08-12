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Неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, но промахнулись

Неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, но промахнулись
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Возле ГБР неизвестные попытались забросать экс-президента Украины яйцами – попали в журналистов.

Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.

С начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.

Порошенко явился на допрос в ГБР

Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.

Как сообщалось, 25 июля, четверо неизвестных мужчин также пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Уголовные производства.
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