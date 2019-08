Неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, но промахнулись

Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.

С начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

Прихильники #Порошенко під #ДБР скандують "ДБР, чисть владу, а не медіа", "We need freedom of speech" . Його опоненти: "Посмотрите на свои пенсии и платежки!" "Олигарха - геть!" pic.twitter.com/zDJFIxrpQr

