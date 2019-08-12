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Вербовали детей для войны на Донбассе: ГПУ сообщила о подозрении двум лицам

Вербовали детей для войны на Донбассе: ГПУ сообщила о подозрении двум лицам
20:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПУ

Новости Украины:ГПУ сообщила о подозрении двум лицам, которые вербовали и готовили детей к боевым действиям на оккупированном Донбассе.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум лицам, которые вербовали и готовили детей к боевым действиям на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, в ходе досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия" по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 УК (руководство не предусмотренным законами военизированными формированиями) и ч. 2 ст. 438 УК (совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой).

"Установлено, что указанные лица, которые являются активными участниками и сторонниками террористической организации "ДНР", поддерживают и пропагандируют российскую неоимперскую геополитическую доктрину "Русский мир", а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства", - отметили в ГПУ.

Отмечается, что "для вооруженного противостояния силам АТО и ООС и насильственного изменения границ Украины вопреки ст. 7 Конституции Украины, ст. 4 Закона "Об общественных объединениях" и других законодательных актов Украины, которыми предусмотрено создание и функционирование военных формирований, по мотивам непризнания легитимной украинской власти на территории Донецкой области, они умышленно по согласованию с руководителями террористической организации "ДНР" и не установленными в настоящее время представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ, которыми введена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы на временно оккупированной территории Донецкой области, создали так называемые военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки", общественный военно-патриотическое движение "Молодая гвардия".

"К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях", - заявили в ГПУ.

Кроме того, сказано, что в дальнейшем указанные лица по предварительному сговору с представителями российско-террористических сил, осуществляя руководство указанным "клубами", в нарушение требований ст. 2, 4 факультативного протокола к Конвенции о правах детей, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, 2000 года, ст. 77 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I), ст. 3 Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года, пп. XXVI п. "В" ст. 8 и пп. "XII" п. "Е" ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда 1998 года, ст. 2 Конвенции о защите прав ребенка 1989 года, ст. 30 Закона Украины "Об охране детства", ст. 52 Конституции Украины, лично совершили ряд дерзких преступлений.

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В частности, принимая решение, отдавая приказы об осуществлении формирования системы по идеологической обработке детей, из числа жителей Донецкой области они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС. Соответствующие действия направлены на международное осложнения и влияние на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления, а также препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины, военнослужащими ВСУ и других воинских формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых, добавили в Генпрокуратуре.

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ГПУ, Донбасс, ОРДЛО.
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