ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше

Новости Украины:В период с вечера 10-го до вечера 11 августа миссия констатировала на Донетчине уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

СММ ОБСЕ зафиксировала на выходных уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В период с вечера 9-го до вечера 10 августа в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньшее количество взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов). Больше половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах между н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в отчете.

В период с вечера 10-го до вечера 11 августа миссия констатировала на Донетчине уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, "однако зафиксировала большее количество взрывов (17), если сравнивать с предыдущей эпохой".

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя) и к югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), где среди прочих нарушений зафиксировано 9 взрывов неопределенного происхождения.

О ситуации на Луганщине в миссии указывают следующее: "В период с вечера 9-го до вечера 10 августа в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 4 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного взрыва). Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи него".

Вместе с тем в период с вечера 10-го до вечера 11 августа миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 8 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками. Почти половина нарушений вновь зафиксирована на участке разведения в районе Золотого и вблизи него.