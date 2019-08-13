СБУ задержала активиста, шантажирующего чиновника перед приездом Зеленского

Активист угрожал распространить якобы компрометирующее видео о директоре лесхоза накануне визита президента Владимира Зеленского в Житомирскую область, если ему не выплатят 30 тысяч долларов.
"Председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов.
В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области.
Оперативники установили, что "активист" требовал деньги у представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного воздействия" для блокирования их законной деятельности.
Правоохранители задержали вымогателя в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов.
До этого правоохранители задокументировали факт перечисления "активисту" аванса на карточный счет, как гарантии молчания.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство).
12 августа Зеленский совершил визит в Житомирскую область, где представил нового руководителя ОГА.