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СБУ задержала активиста, шантажирующего чиновника перед приездом Зеленского

СБУ задержала активиста, шантажирующего чиновника перед приездом Зеленского
14:29 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Активист шантажировал директора лесхоза компрометирующим видео.

Активист угрожал распространить якобы компрометирующее видео о директоре лесхоза накануне визита президента Владимира Зеленского в Житомирскую область, если ему не выплатят 30 тысяч долларов.

"Председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов.

В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Оперативники установили, что "активист" требовал деньги у представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного воздействия" для блокирования их законной деятельности.

Правоохранители задержали вымогателя в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов.

До этого правоохранители задокументировали факт перечисления "активисту" аванса на карточный счет, как гарантии молчания.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство).

12 августа Зеленский совершил визит в Житомирскую область, где представил нового руководителя ОГА.

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СБУ, Житомирская область, Владимир Зеленский, Нацполиция.
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