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"Узники Кремля": в Одессе установлены капканы символизирующие заключенных в РФ

"Узники Кремля": в Одессе установлены капканы символизирующие заключенных в РФ
20:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:На бульваре представители правозащитных организаций установили 122 капкана – такое количество украинских граждан в тюрьмах России.

В центре Одессы правозащитники установили более 100 капканов, которые символизируют украинских "узников Кремля".

Сегодня на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, правозащитники проводят акцию в поддержку украинских политических заключенных и военнопленных под названием "Узники Кремля".

В частности, на бульваре представители правозащитных организаций установили 122 капкана – такое количество украинских граждан (98 политзаключенных и 24 военнопленных моряков) находится в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

Большие искусственные капканы расставили возле памятника. К каждому цепочкой прикреплена небольшая табличка с надписью "Сделано в Кремле".

Состоялась шестая передача заключенных с так называемой "ЛНР" (Фото)

В центре инсталляции установили информационный стенд, на котором указана цель проведения акции, а также размещена информация об "узниках Кремля".

Также функционирует информационная палатка, в которой можно получить специально созданную к акции тематическую газету с информацией и историями политзаключенных. Активисты глобальной акции #SaveOlegSentsov предлагают всем желающим написать письмо или подписать открытку для узников, которая позже будет передана каждому адресату.

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Одесса, Кремль, Россия, Заключенные, Политзаключенные.
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