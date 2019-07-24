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Состоялась шестая передача заключенных с так называемой "ЛНР" (Фото)

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Состоялась шестая передача заключенных с так называемой "ЛНР" (Фото)
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики ОРЛО передали официальной власти Украины 64 осужденных, отбывавших наказание в тюрьме на Донбассе.

64 осужденных, отбывавших наказание на временно неподконтрольных Киеву отдельных районах Луганской области (ОРЛО), в среду переданы Украине, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"Сегодня при содействии Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и лично Людмилы Денисовой состоялась передач еще 64 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Это шестая успешная передача заключенных с так называемой "ЛНР". В целом, с декабря 2018 года перемещено 319 лиц.

Всего, по информации Черныша, с 2014 года на контролируемую Украиной территорию вернули 554 человека, из них 223 – из оккупированных территорий Донецкой области и 12 лиц – с временно оккупированной Автономной республики Крым.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что передача осужденных состоялась в г.Счастье. "Сегодня на мосту в городке Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений оккупированной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она в Фейсбуке.

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"Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019 мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе.

С учетом лиц, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 332 осужденных. Освобождено - 53 человека.

Всего в течение 2014 - 2019 лет переведено 519 осужденных", - добавила Денисова.

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Заключенные, Донбасс, Минюст, Обмен пленными, ОРЛО.
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