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Среда, 14.08.2019
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Полиция: в Днипре пятеро мужчин обстреляли автомобиль

Полиция: в Днипре пятеро мужчин обстреляли автомобиль
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:За совершение преступления установлены и опрошены пять местных жителей в возрасте от 20 до 31 года.

В Днипре полицейские установили пятерых мужчин, которые были на авто, и стреляли по другому автомобилю. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В Днипре полицейские установили и задержали пятерых мужчин, которые стреляли по другому автомобилю", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, 11 августа около 23:00 на улице Баженова в городе Днипро мужчины на автомобиле «BMW Х5» начали стрелять по-чужому авто, после чего скрылись с места происшествия.

Отмечается, что в результате автомобиль получил повреждения, люди не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

За совершение преступления установлены и опрошены пять местных жителей в возрасте от 20 до 31 года.

Все они задержаны в порядке ст. 208 УПК.

В частности, двум мужчинам вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.

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Полиция, Днипро, Обстреляли автомобиль, Пятеро мужчин.
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