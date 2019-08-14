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Два суда на Донетчине и Луганщине будут оставаться без судей

Два суда на Донетчине и Луганщине будут оставаться без судей
06:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:5 августа 2019 года объявлен конкурс на 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей

Авдеевский городской суд Донецкой области и Станично-Луганский районный суд Луганской области в течение некоторого времени будут оставаться без судей. Об этом информирует пресс-служба ВККСУ.

"В двух судах Украины и в дальнейшем не будет осуществляться правосудие. Речь идет об Авдеевском городском суде Донецкой области, где судьи без полномочий, и Станично-Луганском районном суде Луганской области. Ситуация в указанных судах, к сожалению, некоторое время будет оставаться нерешенной”, - говорится в сообщении.

В комиссии подчеркивают, что заполнение судейских вакансий является одной из приоритетных процедур.

При этом уверяют, что в ближайшее время улучшится ситуация с осуществлением правосудия в местных судах, "ведь по результатам конкурса, который провела Высшая квалификационная комиссия судей Украины, в 115 судах будет преодолен чрезмерный уровень нагрузки или возобновлено осуществления правосудия”.

Также в пресс-службе напоминают: в Высший совет правосудия уже направлены рекомендации о назначении 467 кандидатов судьями в 263 общих местных судах.

"Поэтому, после того как ВСП примет решение о внесении представления Президенту Украины о назначении на должность судьи, а Президент издаст соответствующие указы, существенно улучшится ситуация с доступом к правосудию в судах первой инстанции”, - отмечают в комиссии.

В то же время секретарь палаты по вопросам отбора и публичной службы судей ВККСУ Михаил Макарчук подчеркнул, что перезагрузка судейского корпуса не может быть быстрой.

"Чтобы подготовить нового судью – от момента объявления отбора и до указа Президента – нужно полтора-два года. В 2016 году в связи с изменениями в законодательстве у Комиссии не было резерва на замещение вакантных должностей судей. Поэтому, когда судьи начали массово увольняться, в частности, из-за нежелания проходить процедуру квалификационного оценивания, возник существенный кадровый дефицит в судах", – пояснил Макарчук.

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В комиссии напоминают, что 5 августа 2019 года объявлен конкурс на 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей, а также на 35 должностей в местных судах Украины. Кроме того, 9 августа объявлен конкурс на 346 должностей судей в апелляционных судах и конкурсы на 54 должности судей в местных административных судах и 22 - в местных хозяйственных судах.

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Суд, Луганщина, Донетчина, ВККСУ.
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