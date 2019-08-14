На Донбассе ОБСЕ за сутки зафиксировала 65 взрывов

Новости Украины:12 августа насчитали 65 взрывов в Донецкой области, на Луганщине зафиксированы нарушения прекращения огня без взрывов

СММ ОБСЕ насчитала в понедельник,12 августа, 65 взрывов в Донецкой области, на Луганщине зафиксированы нарушения прекращения огня без взрывов. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 12 августа.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, больше взрывов (65), если сравнивать с предыдущими сутками (17 взрывов)", - говорится в сообщении.

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к северу и северо-востоку от Марьинки (подконтрольна правительству, 23 км к юго-западу от Донецка).

"В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, однако не было зафиксировано ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущими сутками (8 взрывов)", - сообщили в миссии.

Почти все нарушения зафиксированы в районах к югу и юго-востоку от Попасной (подконтрольна правительству, 69 км к западу от Луганска).

Наблюдатели также видели, что на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской продолжались работы по разминированию.

"На участке разведения команда СММ видела, как группа саперов (до 12 человек) Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удаляла растительность и проводила работы по разминированию вдоль дороги, примерно в 50-100 м к северу от северной деревянной конструкции над разрушенной частью моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска)", - говорится в отчете.

В СММ сообщили, что наблюдатели также видели, как "около восьми саперов из неподконтрольных правительству районов удаляли растительность и осуществляли работы по разминированию с обеих сторон разрушенной секции моста, начиная от деревянной конструкции на севере и продвигаясь в южном направлении".

Кроме того, к югу от моста члены патруля миссии также видели до шести боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

На участке разведения сил в районе н.п. Золотое вечером 11-го и ночью 12 августа камера СММ зафиксировала 13 снарядов, пролетевших на расстоянии ориентировочно 1,5–3,5 км на юго-юго-восток (по оценке, в пределах участка разведения).

Вечером 11 августа камера СММ в Попасной зафиксировала один снаряд примерно за 2-4 км к востоко-юго-востоку (по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от него).