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На Донбассе оккупанты разместили десятки "Градов" с нарушением линий отвода

На Донбассе оккупанты разместили десятки "Градов" с нарушением линий отвода
08:01 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Помимо "Градов" ОБСЕ зафиксировали танки, буксируемую артиллерию и самоходные гаубицы.

СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине десятки реактивных систем залпового огня "Град", которые были размещены с нарушением линий отвода.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) на полигоне у н. П. Миусинск (62 км юго-западнее Луганская) 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска ) ", - сообщили наблюдатели.

Все это вооружение было размещено с нарушением линий отвода, определенных Минским договоренностями.

Кроме того, на оккупированном Донбассе зафиксированы десятки единиц тяжелого вооружения, которое было "размещено за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

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"7 августа на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие: танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и 16 танков и 16 единиц буксируемой артиллерии на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил "20 танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", еще три танка (вероятно Т-64) находились у Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа) было обнаружено на полигоне у Миусинска, сообщили в ОБСЕ.

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Луганск, ОБСЕ, Донбасс, СММ, ОРДЛО.
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