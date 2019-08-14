На Донбассе оккупанты разместили десятки "Градов" с нарушением линий отвода

Новости Украины:Помимо "Градов" ОБСЕ зафиксировали танки, буксируемую артиллерию и самоходные гаубицы.

СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине десятки реактивных систем залпового огня "Град", которые были размещены с нарушением линий отвода.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) на полигоне у н. П. Миусинск (62 км юго-западнее Луганская) 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска ) ", - сообщили наблюдатели.

Все это вооружение было размещено с нарушением линий отвода, определенных Минским договоренностями.

Кроме того, на оккупированном Донбассе зафиксированы десятки единиц тяжелого вооружения, которое было "размещено за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

"7 августа на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие: танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и 16 танков и 16 единиц буксируемой артиллерии на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил "20 танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", еще три танка (вероятно Т-64) находились у Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа) было обнаружено на полигоне у Миусинска, сообщили в ОБСЕ.