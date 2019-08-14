После визита Зеленского начальник Житомирского лесхоза подал в отставку

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении.
"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в обнародованном в соцсети Facebook заявлении Куринского.
В заявлении указана дата 12 августа. Сообщается, что он решил уволиться после того, как к этому его призвал президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того чиновник написал открытое письмо главе государства и заявил, что должен был выступить 12 августа на совещании с участием Зеленского, однако ему не предоставили такой возможности.
Ранее сообщалось, что Зеленский рекомендует написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.