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После визита Зеленского начальник Житомирского лесхоза подал в отставку

После визита Зеленского начальник Житомирского лесхоза подал в отставку
09:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский заявил, что должен был выступить на совещании с Зеленским, однако ему не предоставили такой возможности.

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в обнародованном в соцсети Facebook заявлении Куринского.

В заявлении указана дата 12 августа. Сообщается, что он решил уволиться после того, как к этому его призвал президент Украины Владимир Зеленский.

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Кроме того чиновник написал открытое письмо главе государства и заявил, что должен был выступить 12 августа на совещании с участием Зеленского, однако ему не предоставили такой возможности.

Ранее сообщалось, что Зеленский рекомендует написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

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Житомир, Житомирская область, Владимир Зеленский, Андрей Куринский, Отставка чиновника.
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