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На Одесской таможне увеличилось количество оформлений контейнеров

На Одесской таможне увеличилось количество оформлений контейнеров
11:32 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Украины:В общей сложности за семь месяцев было оформлено почти 47,5 тыс. контейнеров.

Благодаря лучшему сервису и более прогнозируемым условиям работы, на Одесской таможне количество оформлений контейнеров увеличилось до 45%. Об этом в интервью информационному агентству "Контекст-Причерноморье" сообщил и.о. начальника таможни Владимир Передерий.

"В прошлом году на Одесской таможне, говоря простым языком растамаживались порядка 30% контейнеров, которые шли через морские порты нашего региона. Остальные 70% шли транзитом – либо на внутренние таможни, либо за границу. Почему они не оформлялись в Одессе? – Потому что на других таможнях был лучший сервис и более прогнозируемые условия работы. Так вот, сегодня на Одесской таможне количество оформлений контейнеров увеличилось до 45%!", - заявил Владимир Передерий.

Он пояснил, что благоприятные условия для бизнеса обеспечивают такие факторы, как доскональное соблюдение положений Таможенного кодекса и качественный сервис для субъектов внешнеэкономической деятельности. 

В общей сложности, по словам Владимира Передерия, на Одесской таможне за 7 месяцев было оформлено почти 47,5 тысяч контейнеров, что больше на 36,5% или на 12 тысяч штук, чем за аналогичный период 2018 года. 

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При этом Одесская таможня добилась увеличения удельного веса в общем объеме налогооблагаемого импорта товаров с высоким уровнем таможенной стоимости и налогообложения, таких как: легковые автомобили, обувь, ткань, металлоконструкции, одежда, бытовая техника, игрушка, мебель.

Общая таможенная стоимость указанных товаров увеличилась более чем в 2 раза, а размер уплаченных платежей — в 2,1 раза.

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Экспорт, Одесса, Таможня, Одесская таможня, Владимир Передерий.
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