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Мемориал жертв Голодомора ожидают достроить к 2020 году

Мемориал жертв Голодомора ожидают достроить к 2020 году
13:03 Сегодня Телеграф УНН ua.igotoworld.com

Новости Украины:На правительственном заседании Владимир Гройсман заявил, что мемориал достроят к 2020 году.

Строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Киеве может завершиться в конце 2020 года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В конце следующего года все общестроительные работы (Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора - ред.) могут быть завершены. Дело чести завершить строительство этого проекта", - сказал Гройсман.

По его словам, для этого нужно ввести средства в государственный бюджет на следующий год, чтобы ничего не останавливалось.

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Напомним, в 2017 году сообщалось, что строительство второй очереди мемориала памяти жертв Голодомора продлится два года.

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Киев, Голодомор, Кабмин, Владимир Гройсман.
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