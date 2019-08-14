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День в ООС: 6 нарушений тишины, без потерь

День в ООС: 6 нарушений тишины, без потерь
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:На Донбассе в среду боевики 6 раз нарушили "режим тишины".

На Донбассе в течение среды боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Песков по направлению Веселого, вблизи Лебединского по направлению Ужовки, и трижды в районе Гнутово в направлении Пикузы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершил 1 обстрел позиций объединенных сил: вблизи Южного в направлении шахты им.Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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О потерях на протяжении текущих суток в ООС не сообщают.

За прошедшие сутки, 13 августа, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. На протяжении прошедших суток потерь с украинской стороны не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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