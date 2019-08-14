День в ООС: 6 нарушений тишины, без потерь

На Донбассе в течение среды боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в среду вечером.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Песков по направлению Веселого, вблизи Лебединского по направлению Ужовки, и трижды в районе Гнутово в направлении Пикузы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершил 1 обстрел позиций объединенных сил: вблизи Южного в направлении шахты им.Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О потерях на протяжении текущих суток в ООС не сообщают.
За прошедшие сутки, 13 августа, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. На протяжении прошедших суток потерь с украинской стороны не было.