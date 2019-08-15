В бюджет конфискуют 448 тыс. грн взносов в поддержку Радикальной партии Ляшко и Гражданской позиции

Новости Украины:В пресс-службе НАПК сообщили о постановлении Херсонского и Винницкого городского суда касательно дел о предоставления взносов в поддержку политической партии.

Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда двое людей признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии, с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа, и конфискацией в государственный бюджет суммы взносов, сообщает пресс-служба НАПК.

"Херсонский городской суд Херсонской области, рассмотрев материалы, поступившие от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, о привлечении к ответственности физического лица по факту совершения правонарушения, предусмотренного ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99000 грн в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" виновной. В соответствии с постановлениями суда, вступившие в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 000 гривен", - говорится в сообщении НАПК в среду.

Винницкий городской суд Винницкой области своим постановлением признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии "Гражданская позиция". Сумма взноса составила 250 тыс грн.

"Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 000 гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах", - подытожили в НАПК