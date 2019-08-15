ОБСЕ из-за обстрела потеряла беспилотник на оккупированном Донбассе

Новости Украины:Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла близ н.п. Обозне на оккупированной Луганщине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 13 августа.

"Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. п. Обозное (неподконтрольное правительству, 18 км на север от Луганска) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, что пролетал ориентировочно за 3 км на север от позиции патруля. Команда Миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его", - говорится в отчете.

Также сообщается о двух обстрелах беспилотников на линии соприкосновения.

"Находясь за 2 км на север от н. п. Гнутове (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя), совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля Миссии слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно за 3,4 км на восток. По оценке Миссии, огонь велся в направлении БПЛА, что пролетал ориентировочно за 3,4 км на восток от места расположения патруля (между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований). Команда СММ безопасно приземлил БПЛА и покинула этот район", - сообщили в Миссии.

Другой обстрел произошел на восточной окраине н.п. Талаковка (подконтрольный правительству, 17 км на северо-восток от Мариуполя): "Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно за 2 км на восток. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, что пролетал ориентировочно за 2 км на восток от позиции патруля. Команда СММ благополучно приземлил БПЛА и покинула этот район".

Также сообщается о том, что мини-БПЛА СММ дважды подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно вследствие глушения), совершая полеты вблизи оккупированного Донецка.