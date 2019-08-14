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Желавший "смерти украинцам" наблюдатель СММ ОБСЕ покинул Украину

Желавший "смерти украинцам" наблюдатель СММ ОБСЕ покинул Украину
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Российский наблюдатель в СММ ОБСЕ, который в соцсетях желал "смерти украинцам", выехал из Украины.

Российский наблюдатель в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Николай Алексеев, который в социальных сетях желал "смерти украинцам" и выражал поддержку боевикам "ДНР / ЛНР", покинул территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Специальная мониторинговая миссия осуществляет свою деятельность на территории Украины в рамках меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о размещении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2014 года.

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"В соответствии с пунктом 2 статьи 5 меморандума "Привилегии и иммунитеты миссии и ее персонала», миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются правительством (Украины) дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Глава миссии пользуется привилегиями и иммунитетами, исключениями и льготами, предоставляемыми послам, которые являются главами представительств", - заявили в МИД.

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Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласно пункту 2 статьи 8 меморандума "Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», правительство Украины выдает дипломатические карточки для всех членов миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ.

"Дипломатическая карта Н. Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота миссии от 3 мая 2019 года). Одновременно сообщаем, что МИД Украины был поднят вопрос относительно дерзкой антиукраинской риторики Н. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой Миссии были приняты соответствующие меры, и Н. Алексеев покинул территорию Украины", - подчеркнули в МИД.

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ОБСЕ, МИД Украины, СММ ОБСЕ, Николай Алексеев.
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