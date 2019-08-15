Оккупанты 13 августа дважды не пропустили наблюдателей ОБСЕ

Новости Украины:Боевики российских оккупационных войск во вторник дважды запретили в проезде патрулям СММ ОБСЕ через блокпосты.

Об сообщается в опубликованном в среду ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"На блокпосте западнее н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; неподконтролен правительству, 29 км на северо-восток от Мариуполя), вооруженный член вооруженных формирований снова отказал команде Миссии в проезде, ссылаясь на проведение работ по разминированию", - говорится в отчете.

Рядом с этим, на западной окраине н.п. Украинское (неподконтрольный правительству, 36 км на северо-восток от Мариуполя), двое боевиков отказали патрулю СММ в проезде к населенному пункту, утверждая, что СММ "должна заранее получить разрешение от руководства вооруженных формирований".

Кроме того, имела место задержка на блокпосте, расположенном на южной окраине н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), где трое боевиков "отказали патрулю СММ в проезде и задержали патруль Миссии примерно на 20 минут, прежде чем разрешили ему проехать, попросив показать регистрационные документы на автомобиль".