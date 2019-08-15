Скачать
Четверг, 15.08.2019
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича
Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха
Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

Боевики 13 раз нарушили "режим тишины", один украинский воин погиб

Боевики 13 раз нарушили "режим тишины", один украинский воин погиб
08:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ООС

Новости Украины:Пресс-центр штаба операции Объединенных сил опубликовал утреннюю сводку ситуации на Донбассе.

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня,один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды - из запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили различные системы вооружений.

Главнокомандующий ВСУ Хомчак представил нового командующего ООС

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем", - отметили в штабе ООС.

НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вильный - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - рассказали в штабе ООС.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Хорошее зрение: назван полезный напиток для глаз
04 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
05 Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%
Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь