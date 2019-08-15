Боевики 13 раз нарушили "режим тишины", один украинский воин погиб

Новости Украины:Пресс-центр штаба операции Объединенных сил опубликовал утреннюю сводку ситуации на Донбассе.

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня,один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды - из запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем", - отметили в штабе ООС.

НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вильный - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - рассказали в штабе ООС.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.