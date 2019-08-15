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Застройка Киева: В КГГА инициировали открытие 6 уголовных дел

Застройка Киева: В КГГА инициировали открытие 6 уголовных дел
12:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:в пресс-службе КГГа сообщили, что Комиссия по резонансным застройкам проверила 86 объектов.

Комиссия по проверке информации о резонансных объектах строительства приняла к рассмотрению 86 объектов градостроительных преобразований.

Об этом сообщил сопредседатель Комиссии, советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко, информирует пресс-служба КГГА.

"По результатам работы по 27 объектам приняты предложения и рекомендации, по 15 - констатировались грубые нарушения требований законодательства и инициировано открытие 6 уголовных производств по заявлениям столичной администрации", - сообщил Бондаренко.

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Кроме того, по его словам, в отношении 7 объектов принято решение о предупреждении землепользователей (заказчиков) о приведении деятельности в соответствие с законодательством и /или отменена разрешительная документация на время устранения недостатков. А в отношении 4 объектов - поданы промежуточные предложения с целью снятия социальной напряженности.

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Киев, КГГА, Застройки, Владимир Бондаренко.
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