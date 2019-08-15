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СЦКК: Боевики обстреляли из запрещенного оружия два населенных пункта

СЦКК: Боевики обстреляли из запрещенного оружия два населенных пункта
12:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 14 августа обстреляли населенные пункты Новолуганское и Зайцево из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает в четверг в Facebook украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что, несмотря на Минские договоренности и режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации коварно 14 августа, в период с 18:56 ч. до 19:40 ч. осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие, а именно минометы 120-го калибра. В общем противник выпустил 9 мин. Установлено, что огонь оккупанты вели из оккупированного Байрака", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным украинской стороны СЦКК, 14 августа, около 19 часов, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцево по направлению Гольмовского, применив семь мин 120-го и две мины 82-го калибра, а также автоматического гранатомета, что также является грубым нарушением объявленного перемирия и Минских договоренностей.

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Донбасс, СЦКК, ООС.
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