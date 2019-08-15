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Прокурор настаивает на аресте подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко

Прокурор настаивает на аресте подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко
16:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокуроры настаивают на аресте на 60 суток без права внесения залога.

В Ленинском районном суде Кропивницкого подозреваемому в убийстве несовершеннолетней Дианы Хриненко сторона обвинения ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сообщает УНН.

Прокурор настаивает на мере пресечения для подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко в виде 60 дней ареста без права внесения залога.

Подозреваемый свою вину отрицает. Говорит, что у него есть два свидетеля, которые подтверждают, что в день убийства девушки в Субботцах его не было. По его словам, алиби могут подтвердить сожительница и соседка.

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Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

Полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области. Он скрывался в Польше, польские правоохранители и помогли задержать подозреваемого.

15 августа задержанного доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

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Украина, Суд, Диана Хриненко, Кировоградская обл.
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