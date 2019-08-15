Злоумышленники "распилили" чужой земельный участок на Печерске

Новости Украины:В Киеве разоблачили мошенников, которые незаконно завладели земельным участком на Печерске стоимостью 38 млн гривен.

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, которые незаконно завладели земельным участком на ул. Добровольческих батальонов площадью 0,1 га и стоимостью более 38 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, для реализации мошеннической схемы трое злоумышленников в конце лета 2017 года использовали поддельные правоустанавливающие документы на земельный участок, который на праве частной собственности принадлежал одному из банковских учреждений.

На основании указанных поддельных документов они зарегистрировали право собственности на данный объект недвижимости в свою пользу. В дальнейшем, для легализации полученного мошенническим способом имущества, земельный участок был отчужден еще один раз и разделен на две части.

По результатам досудебного расследования трем мужчинам предъявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура принимает меры для взятия подозреваемых под стражу.