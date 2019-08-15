Скачать
Четверг, 15.08.2019
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Найдена чрезвычайно большая черная дыра
Найдена чрезвычайно большая черная дыра

Злоумышленники "распилили" чужой земельный участок на Печерске

Злоумышленники "распилили" чужой земельный участок на Печерске
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве разоблачили мошенников, которые незаконно завладели земельным участком на Печерске стоимостью 38 млн гривен.

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, которые незаконно завладели земельным участком на ул. Добровольческих батальонов площадью 0,1 га и стоимостью более 38 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, для реализации мошеннической схемы трое злоумышленников в конце лета 2017 года использовали поддельные правоустанавливающие документы на земельный участок, который на праве частной собственности принадлежал одному из банковских учреждений.

На основании указанных поддельных документов они зарегистрировали право собственности на данный объект недвижимости в свою пользу. В дальнейшем, для легализации полученного мошенническим способом имущества, земельный участок был отчужден еще один раз и разделен на две части.

Застройка Киева: В КГГА инициировали открытие 6 уголовных дел

По результатам досудебного расследования трем мужчинам предъявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гройсман выступает за принятие нового закона о столице

Прокуратура принимает меры для взятия подозреваемых под стражу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Земельный участок, Кража, Имущество, Прокуратура Киева, Печерск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь